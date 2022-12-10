Кристиан Хорнер: «Решение уйти из «Феррари» стало очень тяжелым для Бинотто, уверен»

поделился мнением о решении покинуть «Феррари».

Бинотто завершает работу в качестве руководителя Скудерии. Коллега из «Ред Булл» отметил старания Маттиа и давление в итальянской команде.

«Надо отдать должное Маттиа, он очень здорово себя проявил, подготовив очень конкурентоспособные машину и мотор «Феррари» в этом сезоне. Разумеется, с операционной точки зрения случалось всякое.

Он посвятил «Феррари» длительный период своей карьеры и жизни, и, уверен, решение покинуть команду стало для него очень тяжелым. В этом коллективе огромное давление, ведь команда национальная, к тому же автопроизводитель. Теперь у нее будет шестой руководитель за мое время в «Ред Булл». Это работа под высоким давлением.

Я считаю, что машина [«Феррари»] была быстрее нашей в начале сезона. Но мы смогли остаться в борьбе, что было очень и очень важно. Наш чемпионат состоял из 21 Гран-при, потому что первый мы пропустили из-за двойного сезона. На мой взгляд, одним из ключевых уик-эндов стала Имола, когда мы выиграли спринт, а затем и гонку. С психологической точки зрения было важно сделать дубль и победить «Феррари» на их земле – возможно, на соперников это тоже повлияло», – сказал Хорнер.

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