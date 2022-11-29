Макс Ферстаппен: «Риккардо стоило остаться в «Ред Булл» после сезона-2018»

предположил, что Даниэлю Риккардо не нужно было покидать .

Риккардо стал третьим гонщиком австрийской команды. Даниэль выступал за «Ред Булл» в 2014-2018 годах, после чего отправился в , а затем в .

Ферстаппен назвал переход Даниэля на позицию запасного «потерей для «Ф-1» и поделился мыслями о предыдущих решениях экс-напарника.

«Даниэль стал нашим резервным пилотом, так что нам не придется по нему скучать. Даниэль хорошо ладит с людьми и много смеется, но в конечном счете главное не смех, а результаты.

Безусловно, в прошлом Даниэль их приносил. Однако в «Формуле-1» ты хорош настолько, насколько хороша твоя последняя гонка», – заявил чемпион мира.

Макс признал, что решение Риккардо об уходе из «Ред Булл» в конце 2018-го было ошибочным:

«Оглядываясь назад, трудно не согласиться. Для Даниэля было бы лучше остаться в «Ред Булл». Один раз я обсуждал с ним это. Дело было еще и в том, чтобы чувствовать себя комфортно. В какой-то момент такое ощущение пропало. И тогда приходиться изучать альтернативные варианты, выбирать между спортивным успехом и чувством комфорта.

Тем не менее, я знаю, что все в «Ред Булл» работали с ним с наилучшими намерениями. Вместо того, чтобы уйти, он мог бы обсудить вопрос с командой. Но произошло то, что произошло».

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