Шарль Леклер о возможной замене Бинотто: «Не стоит обращать внимания на слухи. Постараемся завершить сезон на высокой ноте»

Пилот «Феррари» прокомментировал слухи о возможном уходе с поста руководителя команды.

По информации итальянский прессы, Бинотто покинет пост руководителя «Феррари» по окончании сезона, а его место с января 2023 года займет нынешний руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассер.

«Слухи в «Формуле-1» появляются всегда – в особенности, когда речь заходит о «Феррари». Это никогда не меняется. И когда мы подбираемся к концу сезона, вокруг команды начинают раздаваться разные голоса. Но как команде нам нужно сосредоточиться на своей работе на трассе и постараться блокировать все эти вещи, которые происходят вокруг команды.

Люди склонны забывать о том, насколько большой шаг вперед мы сделали в этом году по сравнению с предыдущим. И при этом нам нужно сделать еще один шаг вперед. И мы будем делать это вместе, оставаясь сплоченной командой, и постараемся завершить сезон на высокой ноте. Больше мне нечего добавить.

Не думаю, что нам стоит обращать внимание на эти слухи. Да, заявления со стороны прессы было довольно громким, но опять же, все это лишь слухи, а для команды читать подобные вещи в прессе – это не слишком здорово. Команда прояснила ситуацию (выпустив официальное опровержение) и вряд ли на эту историю стоит обращать внимание», – рассказал Леклер.

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Вассер заменит Бинотто на посту руководителя «Феррари» (GdS)