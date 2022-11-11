Льюис Хэмилтон: «Ферстаппен может гордиться проделанной работой»

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Льюис Хэмилтон похвалил Макса Ферстаппена за выступления в сезоне-2022. 

Пилот «Мерседеса» признал великолепные выступления гонщика «Ред Булл», который по ходу сезона одержал рекордные 14 побед. 

«Думаю, он потрясающе отработал в этом году – сделал все, что должен был. Команда предоставила ему потрясающую машину, и почти в каждый уик-энд он добивался с ней максимума. 

Он может гордиться проделанной работой. Я знаю это чувство», – сказал Льюис перед Гран-при Сан-Паулу.

«Ред Булл» выиграл 16 Гран-при, болид 2022-го войдет в историю самых успешных. Есть три причины: днище, подвеска и развитие мелких деталей

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