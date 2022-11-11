Льюис Хэмилтон: «Ферстаппен может гордиться проделанной работой»

похвалил за выступления в сезоне-2022.

Пилот признал великолепные выступления гонщика «Ред Булл», который по ходу сезона одержал рекордные 14 побед.

«Думаю, он потрясающе отработал в этом году – сделал все, что должен был. Команда предоставила ему потрясающую машину, и почти в каждый уик-энд он добивался с ней максимума.

Он может гордиться проделанной работой. Я знаю это чувство», – сказал Льюис перед Гран-при Сан-Паулу.

«Ред Булл» выиграл 16 Гран-при, болид 2022-го войдет в историю самых успешных. Есть три причины: днище, подвеска и развитие мелких деталей