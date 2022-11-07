Эдриан Ньюи о работе над граунд-эффектом 40 лет назад: «Догадывался, чего ждать от 2022-го, удивили лишь масштабы галопирования»

Эдриан Ньюи рассказал, как университетский опыт помог при создании болида «Ред Булл» 2022 года.

Глава конструкторского бюро команды изучал граунд-эффект еще в молодости, поэтому проблемы машин нового поколения – в частности, галопирование – не стали неожиданностью.

«Я изучал аэродинамику граунд-эффекта, и его применение к спортивным машинам было моим заключительным студенческим проектом. Я искал стажировку и писал командам, которые выступали в 1980 году. Большинство мне не ответили. Харви Постлтуэйт из «Фиттипальди» предложил мне работу стажера в отделе аэродинамики. Как оказалось, в тот же день я стал начальном отдела – он состоял из меня одного.

У меня было базовое понимание граунд-эффекта и явления, которое мы уже 40 лет назад называли «галопирование» и «заземление». Так что я догадывался, чего ждать [от машин 2022 года]. Может, меня удивили только масштабы. На самом деле, все должны были знать – это явление заложено в гены новых болидов.

Трудно перевести проблему в модель, ты не можешь симулировать ее в аэротрубе. Но есть способы предсказать поведение машины, и мы довольно быстро справились. После обновлений, внедренных в последний день тестов в Бахрейне, проблему удалось сдержать до такой степени, что она уже не доставляла неудобств.

Проблема с граунд-эффектом в том, что ты должен пилотировать на пределе аэродинамической стабильности. Если переходишь грань, начинаются подскоки. Непросто найти компромисс между прижимной силой и подпрыгиваниями. Наша первая версия вышла недостаточно стабильной.

Машины «Ф-1» требуют огромного количества компромиссов. Фокус в том, чтобы найти лучшее сочетание дорожного просвета, прижимной силы и допустимых подскоков. Конечно, 40 лет назад у нас не было таких инструментов для симуляций, мы больше полагались на собственное понимание. С другой стороны, правила допускали большую свободу. В то время «юбки» и дизайн каналов под болидом стали наиболее эффективными способами решить проблему», – объяснил Ньюи.

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