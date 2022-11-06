Джордж Расселл о шансах «Мерседеса» выиграть Гран-при в 2022 году: «Будет трудно финишировать впереди «Ред Булл» в любой из оставшихся гонок»

Пилот оценил шансы команды выиграть одну из двух оставшихся гонок и не завершать сезон вообще без побед. Последний раз «Мерседес» проводил сезон вообще без выигранных гонок в 2011 году.

«Как мы увидели, уровень скорости «Мерседеса» в двух последних гонках довольно сильно колебался. Мне кажется, что на этапе в Мексике наша машина была одной из быстрейших, и если бы в гонке мы находились на такой же стратегии, что и «Ред Булл», мы могли бы побороться с ними за победу.

Вероятно, в Бразилии стоит ждать чего-то среднего (по скорости между гонками в Мексике и США). Реалистично оценивая ситуацию, нам будет трудно финишировать впереди в любой из оставшихся гонок. А вот с мы определенно можем побороться», – рассказал Расселл.

Первый чемпионский болид Михаэля Шумахера все-таки обходил регламент «Ф-1»! Бывший инженер команды признался 28 лет спустя