«Астон Мартин» применяет «агрессивный» подход при разработке болида-2023

Директор «Астон Мартин» по производительности болида Том Маккаллоу рассказал, как разрабатывается машина на сезон-2023 «Формулы-1».

«Мы хотим пробиться в лидеры средней группы, а затем двигаться вверх. Для этого нам нужно действовать агрессивно.

В этом году мы тоже старались применять агрессивный подход, насколько могли, но это сложно с учетом потолка расходов. Есть детали, которые мы хотели бы сделать. К примеру, мы используем примерно то же переднее крыло, что и на старте сезона. Мы могли сделать очень многое, но не могли себе позволить – особенно после существенных обновлений в Барселоне.

При работе над болидом на 2023-й мы должны собрать все идеи и знания, полученные в этом году, чтобы создать существенно более быстрый болид. Тем не менее, все относительно – остальные команды поступят так же.

Мы считаем, что находимся на верном пути и сможем последовательно улучшать машину 2023 года, а не менять концепцию посреди сезона. Все в команде работают в одном направлении», – отметил Маккаллоу.

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