Гельмут Марко: «Хотим выиграть два оставшихся Гран-при, трасса в Бразилии больше подойдет болиду «Ред Булл»

Советник после победы Макса Ферстаппена в Мехико заявил, что команда постарается выиграть оба оставшихся Гран-при в нынешнем сезоне.

Марко также предположил, что «Ред Булл» может побить рекорд «Формулы-1» по количеству выигранных в течение сезона гонок одной командой. Однако на самом деле сделать это «Ред Булл» уже не удастся.

Данный рекорд «Формулы-1» принадлежит – в сезоне-2016 Льюис Хэмилтон и Нико Росберг из 21 смогли выиграть 19. На счету «Ред Булл» в данный момент, за два Гран-при до конца сезона, 16 побед.

«Какой там рекорд по победам у команды за один сезон? Может, мы будем близки и к этому рекорду, или мы его уже побили?

Как бы то ни было, мы в любом случае хотим выиграть два оставшихся Гран-при. Наши шансы сделать это, в том числе учитывая фактор надежности техники, не так уж малы. Мы также считаем, что трасса в Бразилии подойдет нашей машине больше трассы в Мексике», – рассказал Марко.

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