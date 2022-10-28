Джордж Расселл: «Меня воодушевляет возможность быть напарником Хэмилтона – бороться с ним один на один»

Пилот «Мерседеса» рассказал, что был бы рад еще много лет выступать много лент в одной команде с .

Хэмилтон недавно заявил, что готов к продлению контракта с на несколько лет.

«Мне кажется, Льюис уже доказал то, что не собирается убирать ногу с педали газа. И в последних гонках он явно выступает на более высоком уровне. Это меня и воодушевляет – возможность быть его напарником, бороться с ним один на один, вместе пройти этот путь.

Это и правда ощущается как путешествие, в котором мы участвуем вместе и с ним и вместе с остальной командой, стараясь вернуть «Мерседес» на победный путь. У нас отличные, открытые отношения и было бы здорово, если бы они продолжились в течение еще многих лет», – рассказал Расселл.

«Ф-1» в лучшей форме за всю историю – бизнес полностью перестроили за пять лет. Главные перемены – свобода для соцсетей и сериал на Netflix

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram