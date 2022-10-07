Алекс Албон: «Благодаря Расселлу я стал кандидатом для «Уильямса», но он чуть не переборщил – команда сказала, что не будет его слушать»

Алекс Албон рассказал, как оказался в «Уильямсе».

До конца сезона-2020 Алекс выступал за «Ред Булл». По словам гонщика, перейти в «Уильямс» после года в качестве резервиста ему помог экс-пилот «Уильямса» , ныне выступающий за .

«Он сыграл свою роль, безусловно. Благодаря ему мое имя оказалось в списке.

Я часто гонялся против Джорджа по ходу карьеры и очень благодарен за то, что он уважает и верит в мои способности. Он несколько раз упомянул мое имя при общении с [руководителем ] Йостом [Капито] и советом директоров.

Я шутил по этому поводу, но все так и было. Он чуть не переборщил – они даже сказали, что не будут его слушать!» – сообщил Албон.

Алекс также отметил влияние руководителя «Ред Булл» :

«Я знаю, что они оба убедили Йоста меня взять, рассказали ему о моей работе. Кристиан и Гельмут [Марко] очень ценили то, что я делал в прошлом году. Я не пилотировал машину, и было важно, что они верят в меня и поддерживают. Поскольку свободного места в не оставалось, я нуждался в том, чтобы за меня замолвили слово».

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