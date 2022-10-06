Алонсо поучаствовал в создании лимитированной версии спорткара «Альпин» в честь себя

«Альпин» представила спорткар A110 R.

Автомобиль способен развивать скорость до 285 км/ч и за 3,9 секунды разгоняться до 100 км/ч. Благодаря использованию карбоновых деталей машина на 34 кг легче своей предшественницы A100 S.

Двукратный чемпион «Формулы-1» принял участие в создании «ультралимитированной» версии – A110 R Fernando Alonso. Всего будет создано 32 таких спорткара – по числу выигранных испанцем Гран-при.

«Фернандо самостоятельно занимался тонкой настройкой подвески, защищенной эксклюзивным патентом, чтобы машина доставляла те же захватывающие ощущения, что и на треке. Более того, Фернандо Алонсо приложил руку к дизайну экстерьера и интерьера, превратив специальную версию A110 R в элегантный, уникальный и радикальный спорткар», – сообщила «Альпин».

Как пишет Motor1.com, лимитированный вариант во Франции можно будет приобрести за 148 000 евро (более 8,8 миллиона рублей по нынешнему курсу), стандартный – за 105 000 евро (около 6,3 миллиона рублей).

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Фото: твиттер Alpine Cars