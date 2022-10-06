Макс Ферстаппен: «Если вы заправили машину на пять кругов, то проехать шесть кругов не получится»

Пилот уверен, что команда извлечет урок из ошибки, допущенной на Гран-при Сингапура.

Из-за просчета с расходом топлива Ферстаппен не сумел закончить последний быстрый круг в квалификации, что впоследствии также помешало ему добиться хорошего результата в гонке.

«Ну, это же не высшая математика. Нужно просто следить за расходом топлива. Так что не думаю, что нам нужно много всего менять. Если вы заправили машину на пять кругов, то проехать шесть кругов у вас не получится. Можно часами рассуждать на эту тему, но результат все равно не изменится.

У нас в целом не получился тот уик-энд. Мы слабо провели пятницу, учитывая то, что на практиках проехали совсем мало кругов. Некоторые вещи пошли не так, потому что мы внесли в настройки болида пару изменений, но потом не смогли их протестировать из-за дождя.

И в таких условиях мы отправились в гонку. Так что мы в целом неудачно провели уик-энд. Мы увидели пример того, как действовать не надо. Это должно стать для команды уроком, но я не думаю, что после такого нам в спешном порядке нужно все менять», – рассказал Ферстаппен.

Хэмилтон и Ферстаппен – неудачники Гран-при Сингапура, Норрис на равных с победителем гонки в рейтинге Sports.ru

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram