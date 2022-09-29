Фернандо Алонсо: «Пусть Ферстаппену повезет больше, чем мне»

Пилот считает, что выиграв второй чемпионский титул, войдет в число лучших гонщиков «Формулы-1» в ее истории.

Ферстаппен может оформить титул уже на предстоящем Гран-при Сингапура. В случае победы он сравняется с Алонсо как по количеству титулов, так и по количеству выигранных гонок:

«Думаю, что да. При этом Максу 24-25 лет, да? У него еще все впереди и я желаю ему удачи. Пусть ему повезет больше, чем мне. Ведь к 26 годам я добился тех же цифр, но они не изменились даже теперь, когда мне уже 40! Но я уверен, что с учетом формы и тому, как у них идут дела, Макс будет становиться только лучше.

Он заслужил этот успех. «Ред Булл» и Макс были лучшей командой и лучшим пилотом, причем с запасом. Так что выиграют они по праву. Посмотрим, где это случится – здесь или в Японии».

Алонсо отметил, что Ферстаппена отличает умение очень быстро находить свой темп в самом начале гоночного уик-энда, что говорит о большом таланте:

«Думаю, этому нельзя научить – это должно идти от тебя. Каким-то гонщикам нужно больше времени, им нужно изучить все данные, они тратят всю пятницу на анализ данных и сравнения с напарником, постепенно двигаясь вперед, пока не будут на сто процентов готовы к квалификации. А есть другие пилоты, которые готовы на сто процентов уже в первой практике. Макс как раз относится к такому типу пилотов, и был таким всегда.

Я и сам отношу данную особенность к числу своих сильнейших сторон. И это также стало одной из причин, по которым я решил уйти из «Ф-1» в 2018 году. Потому что постоянно оказываясь на 10-12 позиции мне казалось, что моя карьера никак не прогрессирует. Мне хотелось нового вызова, хотелось попробовать себя в других гоночных сериях, за рулем разных болидов.

В пятницу я с интересом посмотрю на эти цифры. Думаю, что в первые пять минут первой практики Ферстаппен будет быстрее остальных где-то на 2,5 секунды. А потом соперники начнут постепенно сокращать отрыв».

10 лет трансферу Хэмилтона в «Мерседес»: все считали его ошибкой (фанаты, эксперты и гонщики). Теперь Льюис и команда шутят в ответ

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram