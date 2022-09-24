Чжоу Гуаньюй: «Семь титулов Хэмилтона – безумие, и неважно, если у тебя лучшая машина»

Гонщик поделился рассуждениями о том, какое значение для него имеет .

Гуаньюй высказался о давлении в «Формуле-1» и сообщил о поддержке со стороны пилота после очков в дебютной гонке в Бахрейне:

«Он один из величайших гонщиков в истории автоспорта. То, как он справляется с давлением – нечто невероятное. Мне кажется, в начале сезона я испытывал примерно то же, с чем Льюис столкнулся на определенных этапах карьеры. И я понимаю, насколько это тяжело. Он испытывал такое, когда сражался за несколько титулов «Ф-1». При этом я не борюсь за чемпионство – может, за очки. Так что я чувствую большое уважение по отношению к нему.

В «Ф-1» самые трудные конкуренты, и семь титулов – безумие. Если у тебя лучшая машина, неважно – побеждать все равно непросто.

Он поздравил меня после Бахрейна, мы иногда общаемся. Конечно, он не дает мне советы, ведь мы соперники. Но он полностью на моей стороне и понимает, через что я прохожу».

Чжоу заявил, что сталкивался с расизмом, как и Хэмилтон:

«Мне кажется, я испытывал то же, что и он где-то два года назад. Тогда он высказывался и получал все эти расистские комментарии – особенно в прошлом сезоне. У меня было что-то такое в прошлом году, хоть и на другом этапе карьеры – ситуация схожая. Думаю, в этом сезоне мы оба показали, чего заслуживаем.

«Ф-1» – большой семейный спорт, и думаю, правильный путь – чтобы все это понимали и были настроены позитивно. Для гонщиков Льюис – лидер, он старается сделать «Ф-1» лучше, и все пилоты это уважают».

Новичок «Ф-1» любит модно одеваться во время гоночных уик-эндов. По словам Чжоу, на него повлиял Хэмилтон:

«Здорово, что Льюис в последние годы демонстрирует другой стиль. Я стараюсь одевать вещи, которые мне нравится носить в паддоке.

В прошлом – может, лет 20 назад – гонщики были просто гонщиками. Но у нас все равно есть что-то личное, и мы можем демонстрировать это по четвергам. Я считаю, это классно.

Он стал первым, кто открылся в таком смысле, ему было нелегко. Я хорошо помню, когда он впервые это сделал. Многие говорили: «Что он носит?», а мне понравился его стиль. Когда я присоединился к «Ф-1», то просто хотел оставаться собой на трассе и за ее пределами. Здорово, что все больше пилотов приходят в своих любимых вещах в паддок».

Китайский пилот намерен запустить собственный бренд одежды, как и Льюис:

«Безусловно, такой план есть. В будущем мне очень хочется создать свой бренд с дизайнерскими вещами».

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