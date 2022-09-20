Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Во всех командах Алонсо летели головы. Посмотрим, что случится в «Астон Мартин»

Марк Зурер поделился мнением о переходе в .

Двукратный чемпион мира покинет по окончании сезона-2022.

«Он абсолютно мотивирован, двигает команду вперед и, да, он еще и политик. Во всех командах, где он выступал, постоянно летели головы. Посмотрим, что случится в «Астон Мартин», – сообщил бывший гонщик «Формулы-1».

Зурер также высказался о том, как поладят между собой Алонсо и владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл:

«Это может быть забавно.

Я считаю, что у них схожий настрой. Оба стремятся к успеху любыми средствами. Стролл будет доволен, если Алонсо станет давить на газ – даже внутри команды. Думаю, они будут работать в одном направлении».

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