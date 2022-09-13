Тимо Глок: «Уверен, де Врис будет выступать в «Ф-1» в 2023 году»

ждет Ника де Вриса в «Формуле-1» в 2023 году.

Де Врис провел свою первую гонку на , заменив в , и занял девятое место. По мнению эксперта Sky Sport и бывшего пилота «Ф-1», после успеха в Монце Ник может рассчитывать на место в одной из команд.

«Безусловно, он выступил прекрасно. Запрыгнуть в болид и провести такую дебютную гонку – нечто выдающееся. Он действовал очень умно и избежал неприятностей на первом круге. Де Врис сразу же нащупал ритм и держался в «паровозике DRS». Хорошая визитная карточка на следующий сезон.

Мне более-менее понятно, что это означает для рынка пилотов. Он и так считался одним из претендентов, но такое выступление сделало его еще заметнее. Без сомнения, теперь он входит в список кандидатов для всех команд [с вакансиями]. Я уверен, что мы увидим его в одной из машин в следующем году», – написал Глок в своей колонке.

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