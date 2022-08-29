Маттиа Бинотто о скорости «Ред Булл»: «Не считаю, что Гран-при Бельгии – исключение»

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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, связано ли доминирование «Ред Булл» с особенностями трассы в Спа.

«Не думаю, что есть какая-либо надежда на это. Мы увидели настоящую разницу между нами и «Ред Булл». В Венгрии другой автодром, с высокой прижимной силой, и они также были немного быстрее. Полагаю, болид «Ред Булл» просто в целом быстрее на сегодняшний день. В Спа важна эффективная аэродинамика, как и мощность.

Кроме того, у них лучше ситуация с деградацией шин. Поэтому я не считаю, что это исключение. По отношению к нам они быстрее, чем мы надеялись.

Безусловно, в следующих гонках таких отрывов не будет. В Спа разрывы всегда увеличиваются, ведь это длинная трасса. Так что я надеюсь, что мы будем ближе. Но я все равно думаю, что их болид чуть быстрее», – сказал Бинотто.

На Гран-при Бельгии Макс Ферстаппен одержал победу, Серхио Перес финишировал вторым, в то время как пилоты Скудерии Карлос Сайнс и Шарль Леклер стали третьим и шестым.

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