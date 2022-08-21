Макс Ферстаппен не согласен, что «Феррари» дарит ему титул: «Ред Булл» тоже терял очки»

Пилот высказался о роли в судьбе титула 2022 года.

Ферстаппен не согласился, что Скудерия дарит ему чемпионство своими ошибками:

«Я считаю, что все стараются выдавать свой максимум, и иногда это тяжело. Мне трудно комментировать, потому что, разумеется, никто не делает такие вещи нарочно. Про себя могу сказать, что я всегда пытаюсь показать наилучший результат, как и команда. В какие-то уик-энды ты выступаешь лучше, чем в другие.

Мы тоже потеряли какое-то количество очков, у нас были проблемы. Но да, трудно говорить, что они мне помогли. В конце концов, ты и твоя команда сами должны давать результат», – заявил чемпион «Формулы-1».

После первой части сезона преимущество Ферстаппена над составляет 80 баллов.

Весь Ферстаппен – в одном интервью: обожает ярость инженера по радио, не собирается меняться – «иначе я фальшивка»

Победы Ферстаппена на новых болидах «Ф-1» даже грандиознее, ведь они меньше ему подходят. Из-за падения скорости в поворотах

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