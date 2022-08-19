Фернандо Алонсо: «В «Ф-1» нет дружбы, которая есть в велогонках или MotoGP»

Пилот посетовал на отсутствие настоящей дружбы в «Формуле-1».

41-летний гонщик пошутил на тему того, называют ли его в команде стариком:

«Они не осмеливаются. Считают так, но никто ничего не говорит».

Фернандо связал это со сложившимися отношениями в серии:

«К сожалению, в «Ф-1» нет дружбы, которая есть в других видах спорта – скажем, в велогонках или MotoGP. Дистанция между всеми пилотами «Ф-1» серьезная, большую роль играют скрытность, самолюбие.

Нет места обычным разговорам, как и таким подколам – например, когда тебя в лицо называют стариком. Отношения другие».

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