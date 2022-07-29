Шарль Леклер: «У «Феррари» есть скорость для титула. Все возможно, если не будет проблем с надежностью»

Пилот оценил шансы на чемпионство в нынешнем сезоне.

Леклер уступает гонщику 63 очка в личном зачете.

«Похоже, у нас сильная машина. Меня больше всего удивляет гоночный темп, и с Австрии у нас все хорошо с расходом шин, но в квалификациях они («Ред Булл») довольно быстры.

В прошлом я испытывал проблемы на «Поль Рикаре» и в Будапеште. С другой стороны, в Австралии было то же самое, а в этом сезоне удалось провести отличный уик-энд. Надеюсь, сейчас тоже получится перевернуть ситуацию.

Я считаю, что у нас есть скорость для победы в чемпионате. Просто мы должны собрать все воедино. В нынешнем сезоне у нас проблемы с надежностью, мы потеряли кучу очков и постараемся извлечь выводы. Надеюсь, все еще возможно, если проблем не будет до конца года. Я настроен оптимистично.

Если мы выиграем все гонки, а он (Ферстаппен) будет постоянно финишировать вторым, мы можем выиграть! Так что я полагаюсь на себя, хоть задача и трудная. Посмотрим, что выйдет. Безусловно, это очень и очень оптимистично, однако я не хочу настраиваться на негатив», – заявил Шарль.

На Леклера не давит желание тифози вернуть кубок в Маранелло впервые с 2007 года:

«Нет, вовсе нет. Я об этом не думаю. «Феррари» остается «Феррари» 2000-х, но команда сильно изменилась, ситуация другая. Последние сезоны получились очень трудными, но мы сделали невероятный шаг вперед перед этим сезоном и сражаемся за победы.

Разумеется, цель неизменна – стать чемпионом мира, хоть я и понимаю, что теперь достичь ее труднее. Но из-за того, что мы давно не выигрывали чемпионат, дополнительного давления нет».

Хэмилтон вернулся в топы по скиллу, Леклер провел худшую гонку в сезоне. Все герои и неудачники Гран-при Франции

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