Даниэль Риккардо: «Вернуться на подиум в 2022 году было бы здорово»

Подиум в 2022 году станет успехом, заявил пилот «Макларена» .

Австралиец не рассчитывает побороться за победу в этом сезоне.

«Я реалист – в нынешнем году нет серьезных признаков такого. Но вряд ли кто-то предсказывал, что я выиграю гонку в прошлом сезоне. Это прекрасно: такие вещи напоминают, что возможно все, тем более в нашем спорте.

Чем выше я оказываюсь, тем больше доволен результатом. Я просто пытаюсь стабильно выступать на высоком уровне, особенно на новой машине. В этом плане мне не удается достичь того, чего я ожидал от себя – попадания в топ-6 каждый уик-энд и минимального количества неудачных этапов.

Их устранение – моя основная цель. И, конечно, надо снова оказаться на подиуме. В данный момент даже не обязательно побеждать. Вернуться на подиум в ближайшие несколько месяцев было бы здорово», – сообщил Риккардо.

В 2022-м Даниэль лишь трижды попадал в топ-10 по итогам Гран-при, лучший результат – шестое место в Австралии. Его напарник стал единственным пилотом не из «большой тройки», завоевавшим подиум.

Кажется, «Макларен» выжимает Риккардо трансферными слухами и игнором просьб во время гонок. А Дэн не уходит – держится за контракт на $15 млн

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