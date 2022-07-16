Карлос Сайнс о поломках: «Лучше так, чем использовать надежный двигатель без мощности»

философски относится к поломкам моторов «Феррари».

Сайнс сошел на Гран-при Австрии незадолго до финиша из-за возгорания силовой установки. Испанец мог занять второе место и обеспечить Скудерии дубль.

«Мы как команда по-прежнему мотивированы и едины. С учетом прогресса, которого мы достигли по части мотора в текущем году, гораздо лучше принять шаг вперед и эту осечку, чем использовать надежный двигатель без мощности.

Команда прекрасно поработала над мотором. Просто есть некоторые проблемы, которые, уверен, будут решены», – считает Карлос.

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