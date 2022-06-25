Дэвид Култхард о Хэмилтоне и Расселле: «Посмотрим, кто окажется быстрее в чемпионском болиде»

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард не стал ставить выше .

Эксперт считает, что сравнивать пилотов рано, поскольку мы еще не увидели их противостояние в действительно быстрых машинах.

«Я считаю Джорджа будущим чемпионом мира. Он фантастический пилот и заслужил место в команде. Но мы не можем по-настоящему сравнить его с Льюисом, пока машина не позволяет побеждать. Прямо сейчас это лучший болид, который Джордж когда-либо пилотировал, но не лучшая машина Льюиса.

У гонщиков разный настрой, они на разных этапах карьеры. Люди говорят: «О, Джордж обыгрывает Льюиса». Подождем и посмотрим, что случится, когда они начнут квалифицироваться первым и вторым, кто окажется выше. На мой взгляд, непонятно, что произойдет, когда «Мерседес» вновь построит чемпионскую машину.

Чем быстрее болид, тем труднее им управлять. Может, это контринтуитивно. Ты думаешь: о, в , – в любой машине, которая на данный момент самая медленная – так трудно управлять, потому что она не очень быстрая.

На самом же деле чем дальше от максимальной прижимной силы, тем дальше ты от пилотажа на грани, шины работают не на пределе. Исключительные пилоты выжимают больше из очень быстрого болида, а со средней машиной легче справиться среднему гонщику», – заявил Култхард.

Герои и неудачники Гран-при Канады: рентач-новичок выше Леклера, Хэмилтон переиграл напарника

Джордж Расселл о Хэмилтоне: «Мне повезло быть его напарником – учиться тому, как он работает с инженерами, мотивирует команду»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram