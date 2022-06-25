Серхио Перес: «Ферстаппен – один из лучших гонщиков в истории «Ф-1», если не лучший»

Пилот назвал одним из величайших гонщиков в истории «Формулы-1».

«Макс очень хорош, он весьма разносторонний пилот. Я считаю, что он, без сомнения, один из лучших в истории «Формулы-1», если не лучший – благодаря всем своим качествам и тому, как его обучали с самого детства.

У него есть то, чего нет ни у кого в «Формуле-1»: способность пилотировать на пределе с первой практики и до финиша гонки. Безусловно, так не может ни один пилот «Формулы-1», – заявил Чеко.

Перес высказался и о своем прогрессе:

«В этом году мы уже выступаем на вполне схожем уровне. Разница всегда в каком-то повороте, который он или я проезжаем лучше».

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