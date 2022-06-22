Перес получил травму шеи в аварии на Гран-при Канады: «Поначалу боль была очень сильной, но сейчас я в порядке»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал о травме, полученной в аварии на Гран-при Канады.
По словам Переса, из-за нагрузки в момент аварии, которая произошла в квалификации, у него возникли неприятные ощущения в шее, и из-за напряжения мышц и временно не может тренироваться.
«Всегда тяжело начинать новую неделю после плохой гонки. Я пока восстанавливаюсь после аварии, потому что у меня возникли проблемы из-за болей в шее – которые я изначально не почувствовал.
Поначалу боль была очень сильной, но сейчас я в порядке. Хотя в данный момент я не могу проводить свои обычные тренировки в рамках подготовки к Гран-при. Пока занимаюсь только терапией шеи, чтобы на сто процентов восстановиться к этапу на «Сильверстоуне», – рассказал Перес.
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