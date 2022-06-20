«Пирелли» определилась с выбором составов шин на гонки в Австрии, Франции и Венгрии

Компания объявила выбор типов шин, которые привезет на три этапа, которые пройдут до летнего перерыва в чемпионате.

В этом сезоне «Пирелли» использует пять разных по мягкости составов резины для сухой погоды (от С1 до С5).

По регламенту гонщики должны сохранять один комплект «софта» для третьего сегмента квалификации. По окончании сессии этот комплект нужно вернуть «Пирелли».

Также гонщики в обязательном порядке должны сохранять по одному свежему комплекту «медиума» и «харда» для воскресной гонки.

На Гран-при Австрии «Пирелли» подготовит самый мягкий состав шин – С3 («хард»), С4 («медиум») и С5 («софт»).

В то время как на и пилоты будут использовать шины на одну ступень жестче – С2 («хард»), С3 («медиум») и С4 («софт»).

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