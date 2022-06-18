Карлос Сайнс: «Будет трудно провести квалификацию под таким дождем, как в пятницу»

Пилот рассказал, как погода может повлиять на Гран-при Канады.

В пятницу гонщики ехали по сухой трассе, однако после практик пошел дождь. Во время квалификации ожидаются осадки.

«Квалификация может получиться дождевой, гонка, вероятно, пройдет в сухих условиях. Так что завтра будет интересно.

Если пойдет такой дождь, будет очень трудно провести квалификацию. Но под обычным дождем получится веселая сессия», – сообщил Карлос после второй тренировки, когда над трассой пошел дождь.

Гонщик «Альфа Ромео Чжоу Гуаньюй проводит первый для себя уик-энд в Канаде и не знает, чего ожидать:

«Не буду ничего предсказывать, но, похоже, завтра будет гораздо более дождевая погода, а гонка пройдет без дождя. У меня нет опыта, так что не знаю, как все будет, но, безусловно, это вызов, ведь здесь нет пространства для ошибки. Похоже на городские автодромы, стены близко. Будет весело».

Гран-при Канады-2022. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Феттель – 4-й

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