Льюис Хэмилтон: «Катастрофическая практика, ощущения от трассы в Канаде хуже, чем в любой другой машине»

недоволен тем, как прошли практики перед Гран-при Канады.

Особенно пилоту «Мерседесу» не понравилась вторая тренировка, где он показал 13-е время. По словам Льюиса, эксперименты с настройками в пятницу не привели к результату. Напарник Джордж Расселл стал седьмым по итогам второй сессии.

«Мы пробовали различные настройки. Во второй практике я и Джордж пошли совершенно разными путями, чтобы увидеть, сработает ли один из них. Я послушаю, что скажет он, но для меня практика вышла катастрофической. Как будто болид становился все хуже и хуже, и я был все менее доволен настройками.

Мы продолжим работать. Что есть, то есть. Такая у нас машина в этом году. Нужно это выдержать, и будем трудиться над тем, чтобы следующий болид получился лучше», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1» в интервью Sky Sports.

Льюис рассказал, как изменился пилотаж в Канаде с новым болидом:

«Одно касание поребрика, и болид улетает – такая жесткая подвеска. А здесь необходимо использовать поребрики, так что очень и очень непросто.

Это не тот Монреаль, который я знаю, к которому привык и где выступал по ходу карьеры. Ощущения хуже, чем в любой другой машине. Надеюсь, мы поменяем какие-то вещи, но с фундаментальной точки зрения таковы ключевые характеристики болида.

Пришлось постоянно прикладывать грандиозные усилия, чтобы избежать столкновения со стеной. Когда машина подпрыгивает, то теряет контакт с поверхностью, затем приземляется, находит сцепление и движется в разных направлениях. И ты просто пытаешься поймать болид, то утрачивает сцепление, то возвращает. Это тяжело».

В то же время Хэмилтон отметил, что трудности позволили команде исключить некоторые варианты настроек:

«Мы опробовали огромное количество вещей и смогли исключить их все. Они не работают – придется найти что-то еще. Мы сильно отстаем, но ожидали этого с учетом машины».

Расселл подтвердил, что работал по другой программе:

«Во второй практике разница в настройках с Льюисом была, пожалуй, наибольшей за весь сезон. Мы пошли в абсолютно разных направлениях. Наверное, получится найти удачный компромисс – мы будем упорно трудиться.

Просто нужно квалифицироваться впереди средней группы, и, думаю, болид позволит оказаться на этой позиции. Но если мы расположимся чуть ниже, могут возникнуть проблемы».

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