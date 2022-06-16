Леклер потеряет 10 позиций на старте Гран-при Канады – в связи со штрафом за замену двигателя (Джулиано Дукесса)

Пилот потеряет 10 позиций на старте .

По информации итальянского журналиста Джулиано Дукессы, в преддверии Гран-при Канады инженеры «Феррари» установят на болид Леклера новый двигатель. Поскольку предыдущий мотор был поврежден при поломке болида на этапе в Баку.

На болид Леклера установят новый мотор третьей спецификации – под замену точно попадут ДВС и турбина. В результате в Монреале Леклер будет использовать уже четвертую для себя турбину по ходу нынешнего сезона. Что и приведет к перерасходу компонентов и получению штрафа.

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