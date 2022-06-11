Карлос Сайнс об ошибке в квалификации: «Чувствовал, что сражался за поул – вот что происходит, когда пилотируешь на грани»

прокомментировал четвертое место в квалификации к .

Сайнс задел стену в последней попытке и в итоге проиграл своему напарнику по Шарлю Леклеру и пилотам «Ред Булл» и .

«Жаль, хотя мы в то же время смогли прибавить по ходу дня. Я чувствовал, что сражаюсь за поул. На последних этапах, особенно перед Монако, такого ощущения не было, так что это прогресс.

Вот что происходит, когда пилотируешь на пределе: порой оказываешься первым, а иногда переходишь грань. Тем не менее, вся борьба впереди. Здесь не настолько важна стартовая позиция, и мы бы будем атаковать», – сообщил испанец.

Хроника квалификации: Леклер опередил парней из «Ред Булл» и взял поул в Баку

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