Дженсон Баттон: «Может, Хэмилтон считает, что карьера в «Ф-1» закончена»

Чемпион мира 2009 года предположил, что раздумывает об уходе из «Формулы-1».

Баттон поделился мыслями о противостоянии Хэмилтона с новым напарником по , который опережает семикратного чемпиона в личном зачете.

«Я считаю, что для Льюиса это серьезные перемены: он пилотирует болид, который в его мире неконкурентоспособен. Льюис сражался за титулы с 2014 года, и новый партнер, молодая выскочка Джордж Расселл, показывает скорость.

Джордж управляет лучшей машиной, чем те, что он пилотировал [в ]. Это придает уверенности, он может атаковать активнее. Льюис, пожалуй, не так уверен в том, что способен выжать из болида максимум. Когда проводишь несколько неудачных гонок, это бьет по психологии. А «Ф-1» психология важна, дело не только в физике.

Как все мы знаем, Льюис – один из лучших в мире по управлению машиной «Формулы-1», если не лучший. Он вновь станет конкурентоспособным – если пожелает. И в этом загвоздка. Может, он считает, что карьера закончена, и хочет заняться чем-то другим – кто знает. Но Льюис начнет выигрывать гонки, если машина будет достаточно быстра для побед», – сказал бывший напарник Хэмилтона на The Chris Evans Show.

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