Пьер Гасли об обгоне Риккардо: «Пилоты «Ф-1» – своего рода художники, мы ищем новые идеи»

Пилот сравнил свой обгон с искусством.

Гасли раньше других перешел на промежуточные шины на Гран-при Монако и совершил ряд обгонов, что позволило ему подняться с 17-й стартовой позиции на 11-ю. Пьер рассказал, как переиграл гонщика на входе в секцию «Бассейн», где редко происходят удачные маневры.

«Трасса достаточно узкая, но я ехал гораздо быстрее этих ребят – нужно было просто успокоиться. Я очень скоро их достал, а потом подумал: «Окей, я хочу обогнать, но при хорошей защите места нет ни справа, ни слева».

Пришлось действовать креативно – я так и попробовал. В конце концов, гонщики «Формулы-1» – своего рода художники, мы всегда должны искать новые идеи. Я постарался найти необычные места для обгона, и все получилось. Я доволен.

Немного грустно, что я не заработал очко – мне казалось, я его заслужил. На первом пит-стопе мы потеряли время, шесть или семь секунд, на втором – где-то три. Пожалуй, эти десять секунд стоили нам одного балла», – сообщил француз.

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