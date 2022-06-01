Эдди Джордан: «Норрис просто уничтожает Риккардо – психологически, физически, на трассе. Даниэлю нужно срочно встряхнуться»

Бывший владелец команды «Формулы-1» считает, что Даниэлю Риккардо нужно срочно что-то менять в своей работе, иначе австралиец может потерять место в команде по окончании сезона.

В этом сезоне Риккардо пока сумел заработать лишь 11 очков, в то время как его напарник набрал уже 48 баллов.

«Риккардо просто позволяет всему идти своим чередом, гонку за гонкой – в такой ситуации у вас очень редко могут возникнуть шансы отыграться. Думаю, теперь мне стоит внимательнее следить за развитием карьеры Даниэля – поскольку я не уверен, что она далеко зайдет.

Ландо просто уничтожает Риккардо – психологически, физически, на трассе. А когда внутри команды начинает разворачиваться такой сценарий, ты проиграешь. Так что Даниэлю нужно срочно встряхнуться и попробовать изменить ситуацию», – рассказал Джордан.

«Макларен» больше не рад Риккардо: намеки на разрыв все сильнее, а скорости вообще нет. Но кем менять одного из ярчайших пилотов «Ф-1»?

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