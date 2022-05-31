Льюис Хэмилтон: «Многие особенности болида-2022 я не хотел бы видеть в 2023-м»

заявил, что ему не по душе некоторые особенности болида .

По мнению Хэмилтона, команде стоит учитывать данные характеристики при работе над машиной 2023 года. В то же время Льюис не считает, что пришла пора остановить разработку W13 и переключиться на следующий сезон.

«Я толком об этом не думал. Полагаю, сначала нужно выяснить, что не так с этим болидом, а затем создавать новый. Если просто начать работу над следующей машиной, легко можно ошибиться. Надо полностью справиться с ситуацией, чего мы пока не сделали. Это даст понимание, куда двигаться дальше.

Безусловно, у нынешней машины есть много особенностей, которые я не хотел бы видеть в следующем году», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1».

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