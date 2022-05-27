Макс Ферстаппен: «Нужно доработать баланс болида, чтобы сильнее атаковать в поворотах»

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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Монако.

«Мы опробовали несколько общих вещей, чтобы получить представление о поведении болида в целом на этой трассе. И после первой практики я был чуть больше доволен машиной, чем после второй.

Если мы сможем улучшить баланс машины, то сможем сильнее атаковать в поворотах – и тем самым автоматически улучшим свое время на круге. В сравнении с «Феррари» нам очевидно нужно прибавлять в скорости. Теперь нужно доработать баланс машины.

Что до ощущений от новых болидов в Монако – да, в сравнении с прошлым годом ощущения немного изменились. Машины стали чуть тяжелее и медленнее. К тому же из-за более жесткой подвески стали сильнее чувствоваться неровности покрытия. Немного ухудшилась ситуация с видимостью из кокпита, и на этой трассе ты по-прежнему чувствуешь сильное напряжение. С нетерпением жду квалификацию», – рассказал Ферстаппен.

Монако – проклятое место для лидеров «Ф-1»: и Леклер, и Ферстаппен здесь постоянно фэйлили. Макс вырвался только в прошлом году

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