Льюис Хэмилтон: «Надеюсь на сражения за победу к Гран-при Великобритании»

Гонщик «Мерседеса» не рассчитывает на победу на .

«К прошлой гонке мы внесли изменения, и ситуация стала не такой плохой, как на других Гран-при, но я не обольщаюсь.

В этом сезоне мы не так быстры в медленных поворотах. Предположил бы, что у соперников будет высокая прижимная сила, они покажут скорость. Я просто надеюсь, что мы не окажемся так далеко, как раньше», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1».

Хэмилтон полагает, что к гонке в Сильверстоуне «Мерседес» будет готов лучше:

«Я рассчитываю, к тому моменту мы будем там, где планируем. На базе работают изо всех сил, чтобы улучшить болид, и я не сомневаюсь, что все получится.

Надеюсь, по крайней мере к Сильверстоуну мы сможем сражаться за победы. Я каждый день работаю ради того, чтобы побороться на родной земле и выдать максимально качественную гонку».

состоится 3 июля.

«Мерседес» наконец перестал скакать на прямых и поехал как лидеры «Ф-1». Что сделали с болидом? Хэмилтон снова в битве за титул?

«С тех пор знаю: могу победить все». Хэмилтона вспомнил, как в детстве выигрывал чемпион со сломанной рукой – от страха потерять спонсора

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram