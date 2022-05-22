«Пирелли» предлагает стратегии с 2 или 3 пит-стопами на Гран-при Испании

«Пирелли» опубликовала наиболее перспективные стратегии на .

Самыми быстрыми поставщик шин считает стратегии с двумя пит-стопами и стартом на «медиуме». Альтернативный план – три пит-стопа с тремя отрезками на «софте». Стратегию «медиум»-«хард»-«софт» «Пирелли» оценила как самую медленную из представленных.

Также компания поделилась информацией о шинах, оставшихся у гонщиков. – единственный из пилотов трех лидирующих команд со свежим «софтом». Представитель «Феррари» начнет гонку с поул-позиции.

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Фото: твиттер «Пирелли»