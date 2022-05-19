Хэмилтон – 17-й в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира, Ферстаппен – 26-й (Forbes)

Опубликован список 50 самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes.

Первое место в рейтинге занял нападающий «ПСЖ» Лионель Месси со 130 миллионами долларов в год, вторым стал баскетболист Леброн Джемс (121,2), третьим – футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (115).

В топ-50 вошли лишь двое пилотов «Формулы-1». На 17-й строчке расположился гонщик , на 26-й – из . Издание оценивает общий заработок семикратного чемпиона мира в 65 миллионов долларов, из которых 57 относятся к выступлениям на трассе и 8 – к иной деятельности (в частности, рекламным контрактам). Действующий чемпион получает 48 миллионов (46 – зарплата и бонусы, 2 – активность вне трека).

В то же время Макс попал в тройку самых высокооплачиваемых молодых спортсменов (в возрасте до 25 лет включительно), уступив квотербеку «Баффало» Джошу Аллену (67 миллионов) и четырехкратной чемпионке «Больших шлемов» Наоми Осаке (59,2).

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