Джолион Палмер: «Леклер и Сайнс слишком мягко боролись с Ферстаппеном на Гран-при Майами»

посетовал на действия пилотов «Феррари» в сражении с .

Гонщик «Ред Булл» обыграл и на , стартовав с третьего места. По мнению эксперта и бывшего пилота «Формулы-1», Скудерия противостояла Максу недостаточно жестко: это касается и Леклера и Сайнсом, и стратегов.

«В данный момент «Феррари» должно беспокоить, в каком стиле Ферстаппен их победил. Он стартовал позади обеих машин Скудерии, и на трассе в Майами большинству пилотов было трудно обгонять без существенного преимущества по шинам.

Ферстаппен также не мог полагаться на командную тактику или стратегию. Он силой отобрал позицию Сайнса в первом повороте и тут же вклинился между болидами «Феррари». Сайнсу помешало, что он оказался на внутренней траектории, где путь преграждал Леклер. Тем не менее, мог ли бы Карлос действовать чуть агрессивнее, выжимая Ферстаппена перед зоной торможения?

Обгон стал ключевым для победы Ферстаппена. Две машины на первом ряду – грозное преимущество, оно дает стратегический выбор, позволяет прикрыть напарника на пит-стопах. Кроме этого, на трассе Сайнса было бы труднее обогнать, поскольку он пользовался бы слипстримом от напарника. В итоге Ферстаппен сосредоточился только на Леклере, и обгон лидера прошел еще легче.

Казалось, что Леклер едет примерно в том же гоночном темпе, что и Ферстаппен. Но Шарль был чуть нестабильнее, жаловался по радио на трудности с управлением «Феррари». Это не только влияло на времена на круге, но и позволило Ферстаппену быстро перейти в атаку. В конце восьмого круга Ферстаппен находился в зоне DRS Леклера. Учитывая преимущество «Ред Булл» в скорости на прямых, давление на Леклера возрастало, и было видно, что у него проявляются проблемы с передними покрышками.

Леклер тут же споткнулся: широко выехал в 17-м повороте, когда Ферстаппен замаячил в зеркалах «Феррари». У нидерландца появилась превосходная возможность для обгона, который стал слэм-данком, подаренным Леклером перед первым поворотом. Редко обгон за лидерство получается более простым, особенно в борьбе с пилотом, который почти наверняка является главным конкурентом Леклера в битве за титул.

Должно быть, Ферстаппену по душе чрезвычайно уважительная борьба после всей драмы 2021 года с Хэмилтоном. Но в Майами Леклер определенно оказался слишком щедрым. Может, он хотел получить DRS на следующем круге, но, в отличие от Бахрейна или Джидды, где такая тактика сработала, следующая зона DRS начиналась не на выходе из поворота, а через семь поворотов. Поэтому Ферстаппен получил шанс оторваться и сделал это.

Наверное, пилоты действовали немного мягко с Ферстаппеном в Майами. Но я считаю, что и стратегия «Феррари» тоже оказалась благостной по отношению к «Ред Булл». Скудерия ни разу не заставила понервничать стратегов «Ред Булл» за всю гонку, хотя ее две машины преследовали лидера, а Перес отстал из-за проблем с двигателем. Может, Леклеру стоило заехать в боксы раньше с прицелом на андеркат Ферстаппена. Но «Феррари» осторожничала, выбрала стратегию с одним пит-стопом и сменила резину Леклеру, когда он уже отставал на 4,5 секунды и потерял возможность «подрезать» Ферстаппена.

Больше удивляет, что они не позвали ни одного из пилотов в боксы в режиме машины безопасности. Правда, у команды не было свежего «софта» или «медиума», однако новый «хард» или даже использованный «софт» могли оказаться более боевыми опциями без существенного риска», – считает Палмер.

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