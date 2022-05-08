Макс Ферстаппен: «Шины окажутся под сильнейшей нагрузкой из-за жары на Гран-при Майами»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ждет непредсказуемый Гран-при Майами.

«Будет интересно. Посмотрим, что будет происходить с погодой. Будет очень жарко, так что шины окажутся под сильнейшей нагрузкой. Будет непросто. Я с нетерпением жду начала заезда.

У нас очень конкурентоспособная машина. Думаю, нас ждет очень плотная борьба. Ни у кого нет четкой картины того, чего стоит ожидать в гонке, поэтому должно получиться интересно», – убежден чемпион «Формулы-1».

Ферстаппен стартует третьим – в квалификации Макс уступил гонщикам «Феррари» Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу.

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