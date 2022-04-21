Том Коронель: «Вижу эффект Росберга и Хэмилтона в «Мерседесе», но Расселл не уйдет поджав хвост»

Нидерландский гонщик Том Коронель считает, что способен повторить успехи .

Расселл стал напарником в «Мерседесе» в нынешнем сезоне и, по мнению Коронеля, может конкурировать с британцем, как это делал Росберг в 2014 и 2016 годах. Нико покинул «Формулу-1», став чемпионом.

«Я вижу эффект Росберга и Хэмилтона: два хороших пилота подгоняют друг друга сражаться на пределе. Правда, Росберг ушел поджав хвост, не смог справиться с давлением. Не думаю, что Расселл так поступит.

Это завязано на характере. Я считаю, что Расселл будет действовать иначе. Если он станет чемпионом в этом году, то не уйдет. Он слишком молод и, кроме того, настрой у него совершенно другой.

В первые уик-энды мы поняли, что намечается хорошее соперничество. Льюис умен, и он чуть быстрее проезжает квалификации, но Расселл тут же говорит: «Да, но я допустил небольшую ошибку». Мне это нравится», – сказал эксперт.

Коронель считает, что «Мерседесу» будет крайне трудно претендовать на титул в этом сезоне:

«Отставание слишком большое. в среднем проигрывает три десятые, а «Мерседес» – семь-восемь. Нужно дать «Мерседесу» время, но я считаю, что они слишком далеки от борьбы за чемпионство».

От «Мерседеса» ждали обновлений и прорыва – но чемпионы все проверяют старую машину. Говорят, везти улучшения нет смысла

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