Ландо Норрис об оптимальном количестве гонок в сезоне»: «Я бы сказал, от 18 до 20»

Пилот «Макларена» рассказал, какое количество гонок в сезоне считает наиболее оптимальным.

В этом году должна провести 23 этапа – если владельцы серии найдут замену для отмененного Гран-при России.

«Я бы сказал, от 18 до 20. Иногда бывает здорово отдохнуть две недели подряд. Ведь сейчас у нас по ходу сезона может быть только один подряд уик-энд выходных. У тебя есть время немного отдохнуть после предыдущей гонки, но к тому моменту, когда ты расслабился, приходит время начинать готовиться к следующему Гран-при.

В то время когда у тебя есть два подряд уик-энда выходных, то мы можешь отдохнуть, расслабиться, а потом еще отдохнуть! И ты полностью расслабляешься и отключаешься от мыслей о гонках. А потом, отдохнув, начинаешь готовиться к новому гоночному уик-энду. Так что один уик-энд выходных – это мало», – рассказал Норрис.

«Макларен» нырнул на дно в первые Гран-при – а теперь взлетел к «Мерседесам» без переделки машины. Что происходит?

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