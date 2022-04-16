Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Предполагал, что Хэмилтону будет труднее бороться с Расселлом»

Бывший пилот «Формулы-1» Марк Зурер оценил борьбу и в .

Новичок команды опережает семикратного чемпиона мира на девять очков по итогам трех Гран-при.

«Нужно честно посмотреть, почему так вышло. В Саудовской Аравии Хэмилтону не повезло – он не мог заехать в боксы из-за закрытой пит-лейн. Гонку он провел очень сильно. В Австралии Льюису снова не повезло, так как Расселлу удалось сменить шины в подходящий момент», – сказал Зурер.

Эксперт отметил преимущество Расселла за счет выступлений на капризном «Уильямсе». В то же время Зурер верит, что Хэмилтон победит напарника по итогам сезона:

«В последние годы Хэмилтон пилотировал только идеальные болиды, это его избаловало. Джордж же управлял вовсе не идеальным и порой творил чудеса. Расселл привык ехать быстро на плохой машине, Льюис – нет.

Пожалуй, на исход повлияет везение и невезение. В долгосрочном плане я не вижу никаких проблем. На самом деле я предполагал, что Хэмилтону придется труднее в борьбе с Расселлом, особенно в квалификациях. Но пилоты выступают фактически на равных. А в гонке ориентиром является Хэмилтон: он постоянно жалуется по радио, но, с другой стороны, всегда отдает все силы. Я не волнуюсь за Льюиса.

Проигрыш Расселлу станет пятном на карьере Хэмилтона, но я не думаю, что до этого дойдет».

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