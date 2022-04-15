Фернандо Алонсо о Гран-при Лас-Вегаса: «Думал, трасса будет значительно медленнее, а получилась одна сплошная прямая»

Пилот поделился мнением о трассе в Лас-Вегасе, которая будет принимать Гран-при «Формулы-1», начиная с 2023 года.

«Трасса получилась очень быстрой. Я думал, что она будет значительно медленнее. Я удивлен тем скоростям, на которых мы будем проходить круг.

Я думал, что по стилистике трасса в Лас-Вегасе будет больше похожа на трек в Баку – что будет много поворотов и, может, одна очень длинная прямая. Здесь же трасса – это одна сплошная прямая», – рассказал Алонсо.

«Ф-1» выжала из США третий Гран-при – в Вегасе. C прямыми на 2 км и скоростями в поворотах до 342 км/ч: это как Монца и Баку на улицах Монако

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram