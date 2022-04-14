Экс-пилот «Ред Булл» Клин: «Леклер и Ферстаппен примерно на одном уровне по пилотажу. Шарль созрел для борьбы за титул»

Бывший пилот сравнил с .

По итогам трех этапов гонщик «Феррари» возглавляет чемпионат, Ферстаппен после двух сходов располагается на шестой строчке.

«Леклер уже показал, на что способен, когда сразился с Себастьяном Феттелем в «Феррари» в начале своей карьеры. Да, – тоже быстрый пилот. Но когда болид достаточно хорош для побед, исключительный талант Леклера выходит на первый план. Это как с Ферстаппеном – он тоже обладает таким качеством.

Я считаю, что с точки зрения пилотажа Леклер и Ферстаппен примерно на одном уровне. Посмотрите на гонки в Бахрейне и Джидде: безусловно, видно, что Шарль созрел для борьбы за титул. Теперь Леклер может рассчитывать на серьезный отрыв в чемпионате. Но в «Формуле-1» случались сезоны, когда большое преимущество отыгрывалось», – сказал австриец в эфире Servus TV.

Леклер едет к титулу в «Ф-1» не только из-за скорости. Он и его гараж еще не ошибались

Леклер – первый, «Феррари» лидирует в Кубке конструкторов. Такого не было очень давно – делитесь воспоминаниями

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