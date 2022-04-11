Пьер Гасли: «С нетерпением жду обновлений болида в Имоле – надеюсь, они улучшат скорость»

Пилот считает, что команде нужно работать над улучшением болида.

В трех стартовых гонках пилотам «Альфа Таури» удалось заработать 10 очков и команда занимает 8 место в Кубке конструкторов.

«Старт сезона вышел позитивным, но мы продолжим заниматься развитием болида в ближайшие недели. С нетерпением жду обновлений болида, которые должны быть готовы к этапу в Имоле. Надеюсь, они улучшат скорость болида так, как мы рассчитываем. Ведь уик-энд в Мельбурне вышел непростым, поскольку наши прямые конкуренты из «Макларена» и «Альпин» сделали большой шаг вперед,

Думаю, мы все равно можем быть довольны тем, что заработали два очка в Австралии. Потому что нам сильно не повезло с моментом появления машины безопасности. Так что я бы не сказал, что у нас настолько медленная машина. В конце концов, перед тем как нам не повезло с пейскаром, я ехал на девятом месте прямо позади Окона. А невезение с пейскаром отбросило нас на четырнадцатое место. Но нам явно нужны обновления машины, чтобы держаться в одном темпе с конкурентами», – рассказал Гасли.

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