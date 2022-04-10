Кевин Магнуссен: «Когда на трассе появилась машина безопасности, это полностью уничтожило нашу стратегию»

Пилот подвел итоги .

По словам Магнуссена, основной причиной не самого удачного выступления команды и не попадания в топ-10 стал не очень актуальный вариант базовых настроек болида, с которым «Хаас» начинал уик-энд.

«Было весело, отличная трасса. Немного расстроился, что не заработал сегодня очки, но мы, я бы сказал, пошли на небольшой риск, когда выбрали для старта шины «хард» – потому что нам казалось, что мы можем быть быстрее, чем может показаться по нашей стартовой позиции.

Опять же, когда на трассе появилась машина безопасности, это полностью уничтожило нашу стратегию. Да, мы знаем, что выбирали рискованные варианты, но такое происходит уже второй раз. Так что да, для нас это удар.

Думаю, такая форма в Мельбурне станет разовым событием. У нас был не очень хороший базовый вариант настроек, с которым мы начинали уик-энд. Из-за нового покрытия трассы у нас также были небольшие проблемы с шинами. Однако в итоге нам удалось перевернуть ситуацию и мы заметно подобрались к основной группе. Так что в целом у нас был неплохой темп. Нам удалось перевернуть ситуацию по ходу уик-энда, очки постараемся заработать в следующий раз», – рассказал Магнуссен.

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