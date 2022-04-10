Гельмут Марко о сходе Ферстаппена: «Произошла утечка топлива – пока не знаем, где именно это произошло и почему»

Советник «Ред Булл» рассказал о причинах схода с дистанции Гран-при Австралии.

По словам Марко, согласно предварительным данным причиной поломки болида стала утечка топлива.

«Произошла утечка топлива. Тем не менее, пока мы не знаем, где именно это произошло и почему. Но да, в силовой установке внезапно произошла сильная утечка топлива, поэтому мы сразу же попросили Макса остановить машину. Предпочтительно, в зоне безопасности где есть огнетушитель.

До этого у нас была проблема с гидравликой, там утечка была небольшой. Но пока до серьезных проблем не доходило.

Пока мы не знаем точной причины поломки, но то, что мы уже второй раз сходим с дистанции…а отставание (Ферстаппена от Леклера) уже достигло 46 очков. Более того, на шинах «медиум» у нас вообще не было шансов (против «Феррари»). Износ резины был очень сильным. Даже «Мерседес» порой смотрелся быстрее нас. Хотя на жестких шинах ситуация улучшилась. Поздравляю «Феррари», сегодня они были в своей лиге», – рассказал Марко.

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