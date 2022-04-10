Кристиан Хорнер: «Сегодня «Феррари» была в своей лиге. Нам же нужно разобраться с проблемой надежности»

Руководитель подвел итоги Гран-при Австралии, согласившись с разочарованием .

По словам Хорнера, решение проблемы с надежностью болида должно быть для «Ред Булл» первостепенной задачей.

«Разочарование Макса полностью объяснимо. Очевидно, что он был очень сильно разочарован от того, что не смог добраться до финиша гонки.

Пока мы не знаем, в чем именно была проблема, и что стало причиной поломки болида. Но мы думаем, что дело вряд ли в двигателе – скорее, как нам кажется, проблема может быть связана с работой топливной системы. Нужно дождаться, пока машина вернется к нам и тогда мы изучим ситуацию.

При этом мы сильно расстроены, как и сказал Макс. Расстроены тем, что сегодня у нас не было темпа, чтобы бороться с «Феррари». Сегодня они были в своей лиге – и мы расстроены, что Макс не смог заработать очки.

Сегодня нужно отдать должное Чеко, ему не повезло с машиной безопасности, но он сумел провести отличный обгон и обошел Льюиса по внешней траектории, а потом ему пришлось обгонять и Джорджа Расселла.

Сегодня у нас, как у команды, просто не было темпа, чтобы соперничать с «Феррари» – на этих шинах, на этом покрытии, и на этой трассе. Сегодня никто не мог ничего сделать и мы явно не ожидали такого с учетом увиденного в пятницу, сегодня их машина ожила.

Нам нужно разобраться с проблемой, мы не можем позволить себе новых сходов, нужно решить проблему, это первостепенная задача.

Также будет справедливо отметить, что Макс весь уик-энд был не очень доволен поведением машины, мы не смогли найти оптимальные настройки. У нас готовятся новинки, которые, как мы думаем, должны помочь. Сейчас мы возвращаемся в Европу, нужно оставить случившееся позади, решить проблему и двигаться дальше», – рассказал Хорнер.

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