Кевин Магнуссен о новой конфигурации трассы в Австралии: «Некоторые изменения – перебор»

Пилот сомневается, что нужно было убирать шикану в Мельбурне.

Гонщики проведут -2022 на обновленной трассе. В частности, шикана (бывшие девятый и десятый повороты) заменена четвертой зоной DRS.

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Магнуссен проанализировал изменения:

«Не думаю, что будут обгоны перед [новым] девятым поворотом. Они возможны, но я не уверен. Машины на этом изгибе должно сильно болтать. Посмотрим.

Наверное, ситуация с обгонами немного улучшится. В Джидде мы видели, что с новыми машинами обгонов стало больше в сравнении с прошлым сезоном. Болиды, безусловно, позволяют преследовать и обгонять. Думаю, здесь количество маневров увеличилось бы даже без изменения конфигурации.

Когда я увидел трек, подумал, что некоторые изменения – это, пожалуй, перебор. Вряд ли нужно было убирать девятый и десятый повороты. Но они постарались повысить зрелищность, и это классно. Посмотрим, как все пойдет в гонке.

Важен баланс. На некоторых трассах он есть: мы видим хорошую борьбу, зрелище, но также существует и возможность защититься. Если у тебя нет шансов на защиту, это тоже не очень здорово».

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